60 минут. На всем пути от дома до школы человек с дробовиком не вызвал тревоги

Время покажет. После трагедия в Казани власти хотят ограничить оборот оружия

60 минут. Хроника страшной трагедии в гимназии в Казани

60 минут. Глава СКР приехал на место трагедии в Казани

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший кровавую бойню в гимназии номер 175 в Казани, тщательно готовился к преступлению. Пытаясь запутать следы, он едет покупать ружье в Йошкар-Олу, столицу Республики Марий Эл. Четыреста патронов к дробовику приобретает в трех разных магазинах. Галявиев ведет себя максимально расчетливо.

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