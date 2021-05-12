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60 минут. Галявиев тщательно готовился к нападению на гимназию 12.05.2021

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Видео 12.05.2021. 60 минут. Галявиев тщательно готовился к нападению на гимназию
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Видео - 60 минут. Галявиев тщательно готовился к нападению на гимназию (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший кровавую бойню в гимназии номер 175 в Казани, тщательно готовился к преступлению. Пытаясь запутать следы, он едет покупать ружье в Йошкар-Олу, столицу Республики Марий Эл. Четыреста патронов к дробовику приобретает в трех разных магазинах. Галявиев ведет себя максимально расчетливо.

 

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