Константин Сёмин - Росгвардию в школы. Зарплаты банкиров. Лето без отпуска. Галопом по Европам (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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В этом выпуске:
- После стрельбы в казанской школе власти снова захотели ужесточить доступ к оружию и интернету;
- Продукты в магазинах дорожают из-за жадности производителей и владельцев торговых сетей;
- Число неоплачиваемых рабочих часов выросло во всем мире примерно на четверть;
- 2021-й стал рекордным по количеству заказов на суперяхты;
- Оклады сотрудников Центробанка уже много лет неуклонно растут несмотря на кризисы;
- СБУ взялась за Медведчука – его обвинили в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов;
- Израиль и Палестина всю ночь обменивались ракетными ударами;
- Британия объявила войну иноагентам;
- Почти треть россиян не планирует брать отпуск этим летом.
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