В этом выпуске:

- После стрельбы в казанской школе власти снова захотели ужесточить доступ к оружию и интернету;

- Продукты в магазинах дорожают из-за жадности производителей и владельцев торговых сетей;

- Число неоплачиваемых рабочих часов выросло во всем мире примерно на четверть;

- 2021-й стал рекордным по количеству заказов на суперяхты;

- Оклады сотрудников Центробанка уже много лет неуклонно растут несмотря на кризисы;

- СБУ взялась за Медведчука – его обвинили в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов;

- Израиль и Палестина всю ночь обменивались ракетными ударами;

- Британия объявила войну иноагентам;

- Почти треть россиян не планирует брать отпуск этим летом.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Росгвардию в школы. Зарплаты банкиров. Лето без отпуска. Галопом по Европам (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.