Советский районный суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Следователь в суде заявил, что Галявиев признал вину в преступлении, ему грозит срок вплоть до пожизненного. На вопрос о том, страдает ли Галявиев тяжелыми заболеваниями, он ответил, что нет. Также он согласился с требованием следователя назначить ему арест в качестве меры пресечения на время следствия. Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ). 11 мая Галявиев устроил стрельбу в гимназии, в результате погибли семь учеников и двое учителей, еще 21 человек пострадал.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал жадность производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты. Об этом он заявил во время отчета правительства в Госдуме, трансляция которого велась на сайте парламента.

Мишустин заявил, что из-за низких процентных ставок в мире выросла инфляция, из-за чего, в том числе, цены выросли и на продукты. «Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», — сказал премьер.

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