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Вечер с Владимиром Соловьевым 12.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 12.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (12 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Боль настолько страшная, трагедия настолько пробила каждого нормального человека, что меры будут приняты и максимально жесткие. Когда проводится анализ трагедии, а потом это как-то забывается, замыливается в чиновничьей рутине, всё непременно возвращается. Керченский стрелок в своё время напугал страну, были даны поручения об усилении безопасности учебных заведений, но так поручениями и остались. Теперь результат, очередной подонок искалечил кучу человеческих судеб, и теперь сидит на скамье упивается вниманием к себе, своим звёздным часом.

 

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Комментариев: 1
Людмила
12 Мая 2021, 22:26
Слушаешь Шахназарова, Михеева - звучат конкретные предложения, выступает Станкевич - идет переливание из пустого в порожнее. И зачем человек только время занимает?
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