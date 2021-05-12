Боль настолько страшная, трагедия настолько пробила каждого нормального человека, что меры будут приняты и максимально жесткие. Когда проводится анализ трагедии, а потом это как-то забывается, замыливается в чиновничьей рутине, всё непременно возвращается. Керченский стрелок в своё время напугал страну, были даны поручения об усилении безопасности учебных заведений, но так поручениями и остались. Теперь результат, очередной подонок искалечил кучу человеческих судеб, и теперь сидит на скамье упивается вниманием к себе, своим звёздным часом.

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