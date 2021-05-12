Соловьёв LIVE - Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.
- Ситуация в Израиле - очаг глобального конфликта?
- Украина - реализованный национал-фашизм
Об этом поговорим с нашими экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.