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Соловьёв LIVE. Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова 12.05.2021

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Соловьёв LIVE 12.05.2021. Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова
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Соловьёв LIVE - Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

- Ситуация в Израиле - очаг глобального конфликта?
- Украина - реализованный национал-фашизм

Об этом поговорим с нашими экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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