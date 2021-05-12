12 мая в Татарстане объявлено днем траура по жертвам трагедии в 175-й гимназии. В Казани не работали школы, а также были отменены культурно-зрелищные мероприятия вечером 11 и 12 мая. Жертв трагедии, семерых учеников и двух учителей, хоронили в Казани, Высокогорском и Рыбно-Слободском районах. Марфа Смирнова, которая в эти дни работает в Казани, поговорила с Ахматом — учеником, который был в классе, куда ворвался стрелок.

«Сперва мы услышали взрыв, а потом сразу ворвался человек и он открыл огонь по нашей учительнице, сделал по ней несколько выстрелов, она упала, а потом он начал стрелять в учеников. Благодаря тому, что я спрятался под партой, как и все ученики, и был в самом от него далеком месте, я смог выжить. после того, как ушел, несколько человек вызвали полицию, скорую, и благодаря этому через пять минут нас спасли», — рассказал он.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Услышали взрыв, затем ворвался человек»: разговор с учеником, ставшим очевидцем стрельбы в Казани (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.