Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах

Чем наша Победа отличается от цеевропейской перемоги

Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Издание отмечает, что Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения "Талибан". По словам представителей правительства США и Пентагона, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.

Смотрите онлайн Политическая Россия США создаёт базу дронов у южных границ России (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.