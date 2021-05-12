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Политическая Россия. США создаёт базу дронов у южных границ России 12.05.2021

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Политическая Россия 12.05.2021. США создаёт базу дронов у южных границ России
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Политическая Россия - США создаёт базу дронов у южных границ России (12 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 12 Мая 2021

Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.


Издание отмечает, что Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения "Талибан". По словам представителей правительства США и Пентагона, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.

 

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