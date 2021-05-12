Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 12.05.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 12.05.2021
12.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 09.05.2021 08.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 03.05.2021
Еще

Время в 21:00 (12 Мая 2021)

10 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 12 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: в Татарстане простились с учителями, которых застрелил напавший на школу; девять пострадавших во время стрельбы в школе в Казани доставили в столицу; обвиняемый арестован на два месяца; развитие Омской области в центре внимания на встрече Владимира Путина с главой региона; правительство отчиталось перед Государственной думой; усиливается конфликт израильтян и палестинцев, жертв взаимных обстрелов все больше; Виктор Медведчук о давлении на него со стороны украинских властей; международное признание получило шоу для выпускников «Алые паруса» в Петербурге; в Москве готовятся к открытию Международного театрального фестиваля имени Чехова.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу