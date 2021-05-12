Смотрите в этом выпуске: в Татарстане простились с учителями, которых застрелил напавший на школу; девять пострадавших во время стрельбы в школе в Казани доставили в столицу; обвиняемый арестован на два месяца; развитие Омской области в центре внимания на встрече Владимира Путина с главой региона; правительство отчиталось перед Государственной думой; усиливается конфликт израильтян и палестинцев, жертв взаимных обстрелов все больше; Виктор Медведчук о давлении на него со стороны украинских властей; международное признание получило шоу для выпускников «Алые паруса» в Петербурге; в Москве готовятся к открытию Международного театрального фестиваля имени Чехова.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.