Утренний разворот - Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Стрельба в казанской школе. Асланян, Филатов, Лемешко 12.05.2021
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Что происходит в Иерусалиме. Пархоменко. Шендерович 11.05.2021
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Кирилл Набутов. Леонид Гозман. Виктор Шендерович 10.05.2021
Еще
О работе школьного психолога. Рамиля Аксёнова, семейный психолог, когнитивно – поведенческий психотерапевт (бывший школьный психолог)
- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- «Сахаров. Две жизни». Роман Супер, сценарист, режиссёр
- «Живой гвоздь». Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»
- Бомбардировки Тель-Авива. Рассказ свидетелей. Кира Тверская, коммьюнити-менеджер. Тель-Авив. Аня Рудяк, журналист
- «Увидеть Солсбери». Продолжение. Виктор Шендерович, писатель (драматург)
Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.