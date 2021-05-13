Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская 13.05.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 13.05.2021. Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская
13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 30.04.2021
Еще

Утренний разворот - Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская (13 Мая 2021)

6 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

О работе школьного психолога. Рамиля Аксёнова, семейный психолог, когнитивно – поведенческий психотерапевт (бывший школьный психолог)

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- «Сахаров. Две жизни». Роман Супер, сценарист, режиссёр

- «Живой гвоздь». Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

- Бомбардировки Тель-Авива. Рассказ свидетелей. Кира Тверская, коммьюнити-менеджер. Тель-Авив. Аня Рудяк, журналист

- «Увидеть Солсбери». Продолжение. Виктор Шендерович, писатель (драматург)

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу