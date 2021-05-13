12 мая в Татарстане официально состоялся день траура по погибшим во время стрельбы в школе № 175, которая произошла утром 11 мая. В этот день в столице Татарстана также прошли похороны погибших семерых учеников и двух учительниц. Несколько часов назад Ильназу Галявиеву была избрана мера пресечения — он арестован на два месяца. 12 мая он был доставлен в суд, где признался в совершенном преступлении и сказал, что тяжких заболеваний не имеет. При этом как выясняется Галявиеву в 2020 году поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Есть сведения о том, что 19-летнему выпускнику 175-й гимназии, где он и устроил стрельбу, был поставлен диагноз «атрофия головного мозга». Это хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними. Марфа Смирнова, которая работает в эти дни в Казани, рассказала о происходящем в этом городе подробнее.

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