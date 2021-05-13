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60 минут. Суд в Казани принял решение о заключении Галявиева под стражу на время следствия 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. Суд в Казани принял решение о заключении Галявиева под стражу на время следствия
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Видео - 60 минут. Суд в Казани принял решение о заключении Галявиева под стражу на время следствия (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

В Советском районном суде Казани состоялось первое заседание по делу о стрельбе в гимназии № 175, где погибли 9 и пострадали более 20 человек. Подсудимый ответил на вопросы судьи и выслушал представление прокуратуры о заключении под стражу. Суд принял решение об аресте Ильназа Галявиева.

 

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