Первые обыски в квартире Ильназа Галявиева показали, что преступление было тщательно спланировано. Следствие обнаружило следы поджога квартиры для сокрытия улик, но это сделать не удалось. В квартире следователи нашли химические реагенты, которые использовались для изготовления самодельной бомбы большой мощности. Одну из бомб он взорвал, чтобы выбить школьную дверь. В квартире остались химикаты и пакеты с гвоздями, которые Галявиев использовал в качестве поражающих элементов. Всего обнаружено более двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Этого вещества могло хватить для поражения в радиусе до 20 метров от эпицентра взрыва.

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