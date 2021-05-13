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60 минут. Прокуратура не исключила переквалификации дела Галявиева на статью "Терроризм" 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. Прокуратура не исключила переквалификации дела Галявиева на статью "Терроризм"
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Видео - 60 минут. Прокуратура не исключила переквалификации дела Галявиева на статью "Терроризм" (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

На судебном заседании по делу о стрельбе в казанской гимназии № 175 ожидают результаты психиатрической экспертизы, которая должна определить степень вменяемости Ильназа Галявиева на момент совершения им преступления. Прокуратура сообщила, что по предварительным данным у Галявиева сообщников не было, но не исключила в дальнейшем переквалификации дела со статьи "Убийство" на статью "Терроризм".

 

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