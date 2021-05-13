60 минут. Суд в Казани принял решение о заключении Галявиева под стражу на время следствия

На судебном заседании по делу о стрельбе в казанской гимназии № 175 ожидают результаты психиатрической экспертизы, которая должна определить степень вменяемости Ильназа Галявиева на момент совершения им преступления. Прокуратура сообщила, что по предварительным данным у Галявиева сообщников не было, но не исключила в дальнейшем переквалификации дела со статьи "Убийство" на статью "Терроризм".

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Прокуратура не исключила переквалификации дела Галявиева на статью "Терроризм" (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.