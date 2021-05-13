Видео - 60 минут. Прокуратура: состояние Галявиева позволяет отправить его за решетку (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
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Расследование дел, связанных с большим количеством жертв предусматривает безусловное проведение судебно-психиатрической экспертизы. Как заявил представитель стороны обвинения в суде, стояние здоровья подсудимого не препятствует его аресту и заключению под стражу. В настоящее время Галявиеву предъявлено обвинение по пунктам А, В, и Е части 2 статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство".
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