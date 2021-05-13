60 минут. Суд в Казани принял решение о заключении Галявиева под стражу на время следствия

60 минут. Прокуратура не исключила переквалификации дела Галявиева на статью "Терроризм"

60 минут. Прокуратура: состояние Галявиева позволяет отправить его за решетку

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с подозрением в государственной измене, предъявленным ему генеральным прокурором страны. По словам Медведчука, он считает решение абсолютно незаконным, но готов к любому исходу.

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