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60 минут. Медведчук назвал незаконным предъявленное ему подозрение в госизмене 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. Медведчук назвал незаконным предъявленное ему подозрение в госизмене
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Видео - 60 минут. Медведчук назвал незаконным предъявленное ему подозрение в госизмене (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с подозрением в государственной измене, предъявленным ему генеральным прокурором страны. По словам Медведчука, он считает решение абсолютно незаконным, но готов к любому исходу. 

 

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