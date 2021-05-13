Видео - 60 минут. Медведчук назвал незаконным предъявленное ему подозрение в госизмене (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
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Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с подозрением в государственной измене, предъявленным ему генеральным прокурором страны. По словам Медведчука, он считает решение абсолютно незаконным, но готов к любому исходу.
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