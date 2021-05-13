Железная логика с Сергеем Михеевым (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Сергей Михеев, Сергей Корнеевский
Железная логика. Где казанский стрелок накачался идеологией. Репрессии на Украине. Обострение в Иерусалиме 12.05.2021
Железная логика. США взяли курс на выход из всех договоренностей. Изменение сути американской геополитики 11.05.2021
Железная логика. Американцы против Дня Победы. На SWIFT свет клином не сошёлся. Отмена патентов на вакцины 07.05.2021
Железная логика. Блинкен и Нуланд на Украине. Будет ли обострение на Донбассе перед встречей Байдена и Путина 06.05.2021
Еще
Смотрите онлайн Железная логика с Сергеем Михеевым (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.