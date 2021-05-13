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В середине апреля в ходе телефонного разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе очного саммита. Организовать встречу президент США предложил в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что саммит может состояться летом, но конкретная дата пока остается неизвестной. Екатерина Котрикадзе обсудила будущую встречу двух мировых лидеров с американским журналистом, трехкратным лауреатом Пулитцеровской премии, обозревателем The New York TimesТомасом Фридманом.

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