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Дождь. «Путин - бойфренд из ада для Америки»: журналист NYT о реальном отношении США к Навальному и Украине 13.05.2021

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Телеканал Дождь 13.05.2021. «Путин - бойфренд из ада для Америки»: журналист NYT о реальном отношении США к Навальному и Украине
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Телеканал Дождь - «Путин - бойфренд из ада для Америки»: журналист NYT о реальном отношении США к Навальному и Украине (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

В середине апреля в ходе телефонного разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе очного саммита. Организовать встречу президент США предложил в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что саммит может состояться летом, но конкретная дата пока остается неизвестной. Екатерина Котрикадзе обсудила будущую встречу двух мировых лидеров с американским журналистом, трехкратным лауреатом Пулитцеровской премии, обозревателем The New York TimesТомасом Фридманом.

 

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