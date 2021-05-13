Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах

Руслан Осташко с репортажем из Казани, непосредственно с места трагедии, в результате которой погибли 9 человек. В этом видео – весь путь стрелка от дома до гимназии, комментарии его учителей и кадры из больницы, где жители массово сдают кровь для пострадавших. Но помочь желают не только они.

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