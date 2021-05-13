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Политическая Россия. Трагедия в Казани развеяла миф о "разобщенных" россиянах 13.05.2021

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Политическая Россия 13.05.2021. Трагедия в Казани развеяла миф о "разобщенных" россиянах
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Политическая Россия - Трагедия в Казани развеяла миф о "разобщенных" россиянах (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Руслан Осташко с репортажем из Казани, непосредственно с места трагедии, в результате которой погибли 9 человек. В этом видео – весь путь стрелка от дома до гимназии, комментарии его учителей и кадры из больницы, где жители массово сдают кровь для пострадавших. Но помочь желают не только они.

 

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