Политическая Россия - Трагедия в Казани развеяла миф о "разобщенных" россиянах (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Еще
Руслан Осташко с репортажем из Казани, непосредственно с места трагедии, в результате которой погибли 9 человек. В этом видео – весь путь стрелка от дома до гимназии, комментарии его учителей и кадры из больницы, где жители массово сдают кровь для пострадавших. Но помочь желают не только они.
Смотрите онлайн Политическая Россия Трагедия в Казани развеяла миф о "разобщенных" россиянах (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.