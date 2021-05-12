Украина отчаянно стремится в НАТО, но ее по-прежнему не берут. Или все-таки собираются? На прошлой неделе с пометкой «молния» пришло сообщение - Белый дом официально одобрил вступление Украины в Североатлантический альянс. Дело за малым - остальные члены НАТО должны последовать примеру Вашингтона. Впрочем, при том влиянии, что США имеют в этой организации, убедить остальных не составило бы труда.

Так что? Украина теперь без пяти минут член НАТО? Но не рано ли в Киеве откупорили шампанское? Драки и аресты - как еще на Украине отметили 9 мая? И о чем умолчал в своей речи украинский президент? В Донбассе чествуют деда Зеленского? А кого сегодня прославляет он сам? Почему нацисты вновь открыто маршируют по улицам города-героя Киева?

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