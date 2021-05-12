Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Между тем. Ждут ли Украину в НАТО 12.05.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Между тем
Между тем с Наталией Метлиной 12.05.2021. Ждут ли Украину в НАТО
12.05.2021 11.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 29.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 22.04.2021
Еще

Между тем с Наталией Метлиной - Ждут ли Украину в НАТО (12 Мая 2021)

22 просмотра
1
0
Поделиться
Между тем
Между тем
Подписаться

Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Украина отчаянно стремится в НАТО, но ее по-прежнему не берут. Или все-таки собираются? На прошлой неделе с пометкой «молния» пришло сообщение - Белый дом официально одобрил вступление Украины в Североатлантический альянс. Дело за малым - остальные члены НАТО должны последовать примеру Вашингтона. Впрочем, при том влиянии, что США имеют в этой организации, убедить остальных не составило бы труда.

 

Так что? Украина теперь без пяти минут член НАТО? Но не рано ли в Киеве откупорили шампанское? Драки и аресты - как еще на Украине отметили 9 мая? И о чем умолчал в своей речи украинский президент? В Донбассе чествуют деда Зеленского? А кого сегодня прославляет он сам? Почему нацисты вновь открыто маршируют по улицам города-героя Киева?

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Ждут ли Украину в НАТО (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу