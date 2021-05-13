60 минут. Спецвыпуск. В результате нападения на школу в Казани погибли 7 детей и учитель 11.05.2021

60 минут. По горячим следам. Тяжелораненые при нападении на казанскую школу дети направлены в Москву 12.05.2021

Казанский убийца, расстрелявший 7 школьников и 2 учителей не находился под воздействием наркотических препаратов. Проведенная наркологическая экспертиза не выявила следов наркотиков в анализах Ильназа Галявиева. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство" и избрана мера пресечения: 2 месяца содержания под стражей на период предварительного следствия. Психиатрическую экспертизу террорист будет проходить в Москве в институте имени Сербского.

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