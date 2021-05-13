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Соловьёв LIVE. «Уровень ненависти зашкаливает». Яков Кедми о ракетной перестрелке Израиля и Палестины 13.05.2021

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Соловьёв LIVE 13.05.2021. «Уровень ненависти зашкаливает». Яков Кедми о ракетной перестрелке Израиля и Палестины
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Соловьёв LIVE - «Уровень ненависти зашкаливает». Яков Кедми о ракетной перестрелке Израиля и Палестины (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Тревожная ситуация в Израиле. Что привело к обострению конфликта? Какое будущее у Израиля? Гость – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

 

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