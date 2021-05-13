Соловьёв LIVE - «Уровень ненависти зашкаливает». Яков Кедми о ракетной перестрелке Израиля и Палестины (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова
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Тревожная ситуация в Израиле. Что привело к обострению конфликта? Какое будущее у Израиля? Гость – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
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