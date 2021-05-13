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Политическая Россия. Шпионы: легальные и не очень. Владимир Корнилов 13.05.2021

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Политическая Россия 13.05.2021. Шпионы: легальные и не очень. Владимир Корнилов
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Политическая Россия - Шпионы: легальные и не очень. Владимир Корнилов (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

 

- Об обвинениях России в агрессии
- Путин и Байден: почему встречаться надо?
- И вновь о приключениях российских разведчиков
- О взаимной высылке резидентов и работе спецслужб
- О неудавшемся покушении на президента Белоруссии.

 

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