Политическая Россия - Шпионы: легальные и не очень. Владимир Корнилов (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
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На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".
- Об обвинениях России в агрессии
- Путин и Байден: почему встречаться надо?
- И вновь о приключениях российских разведчиков
- О взаимной высылке резидентов и работе спецслужб
- О неудавшемся покушении на президента Белоруссии.
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