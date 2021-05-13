О чём госсекретарь США приезжал поговорить с Зеленским? Владимир Корнилов

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На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

- Об обвинениях России в агрессии

- Путин и Байден: почему встречаться надо?

- И вновь о приключениях российских разведчиков

- О взаимной высылке резидентов и работе спецслужб

- О неудавшемся покушении на президента Белоруссии.

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