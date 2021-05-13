Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну

Главный Праздник России, может ли Россия обойтись без мигрантов

В новом выпуске видеоблога речь зашла про технологию госпереворотов. Рассуждения коснулись вопроса, который заботит многих, – а было ли реально планируемое группой заговорщиков при поддержке из-за рубежа покушение на Лукашенко?

- О сомнениях в реальности покушения на Лукашенко

- О попытке захвата власти в Белоруссии в 2020 году

- О госпереворотах в мире за последние 10 лет

- Что на самом деле произошло в Белоруссии

- О международном «признании» госпереворотчиков

- О технологии государственного переворота.

Смотрите онлайн Николай Стариков Технология госпереворотов – было ли покушение на Лукашенко (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.