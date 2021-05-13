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Николай Стариков. Технология госпереворотов – было ли покушение на Лукашенко 13.05.2021

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Николай Стариков 13.05.2021. Технология госпереворотов – было ли покушение на Лукашенко
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Николай Стариков - Технология госпереворотов – было ли покушение на Лукашенко (13 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла про технологию госпереворотов. Рассуждения коснулись вопроса, который заботит многих, – а было ли реально планируемое группой заговорщиков при поддержке из-за рубежа покушение на Лукашенко?

 

- О сомнениях в реальности покушения на Лукашенко
- О попытке захвата власти в Белоруссии в 2020 году
- О госпереворотах в мире за последние 10 лет
- Что на самом деле произошло в Белоруссии
- О международном «признании» госпереворотчиков
- О технологии государственного переворота.

 

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