Николай Стариков - Технология госпереворотов – было ли покушение на Лукашенко (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога речь зашла про технологию госпереворотов. Рассуждения коснулись вопроса, который заботит многих, – а было ли реально планируемое группой заговорщиков при поддержке из-за рубежа покушение на Лукашенко?
- О сомнениях в реальности покушения на Лукашенко
- О попытке захвата власти в Белоруссии в 2020 году
- О госпереворотах в мире за последние 10 лет
- Что на самом деле произошло в Белоруссии
- О международном «признании» госпереворотчиков
- О технологии государственного переворота.
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