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Время покажет. Суд избрал меру пресечения студенту, расстрелявшему детей в казанской школе 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. Время покажет. Суд избрал меру пресечения студенту, расстрелявшему детей в казанской школе
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Видео - Время покажет. Суд избрал меру пресечения студенту, расстрелявшему детей в казанской школе (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Суд арестовал на два месяца и назначил психолого-психиатрическую экспертизу студенту, расстрелявшему детей в казанской гимназии. Если Ильназа Галявиева признают вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы. Может ли молодой человек избежать наказания?

 

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