НАШ - Марафон. Запобіжний захід Медведчуку. Реакція Путіна. Пошуки Чауса (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Суд над Медведчуком
— Ковід та вакцинація в Україні
— Загострення на Сході
— Комунальне засідання РНБО
— Дерадянізація. Новий законопроект
— Пошуки Чауса
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Биков, політичний консультант
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник
— Олег Осуховський, народний депутат України, VII-VIII скл., група ВО "Свобода"
— Кирило Молчанов, політолог
II ЧАСТИНА
— Максим Степанов, Міністр охорони здоров'я України.
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