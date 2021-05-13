Важливе. Доведут ли дело Медведчука до конца? Выборы на Донбассе

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Суд над Медведчуком

— Ковід та вакцинація в Україні

— Загострення на Сході

— Комунальне засідання РНБО

— Дерадянізація. Новий законопроект

— Пошуки Чауса

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Сергій Биков, політичний консультант

— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник

— Олег Осуховський, народний депутат України, VII-VIII скл., група ВО "Свобода"

— Кирило Молчанов, політолог

II ЧАСТИНА

— Максим Степанов, Міністр охорони здоров'я України.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Запобіжний захід Медведчуку. Реакція Путіна. Пошуки Чауса (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.