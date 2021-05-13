Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Запобіжний захід Медведчуку. Реакція Путіна. Пошуки Чауса 13.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 13.05.2021. Марафон. Запобіжний захід Медведчуку. Реакція Путіна. Пошуки Чауса
13.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 10.05.2021
Еще

НАШ - Марафон. Запобіжний захід Медведчуку. Реакція Путіна. Пошуки Чауса (13 Мая 2021)

4 просмотра
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 13 Мая 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Суд над Медведчуком
— Ковід та вакцинація в Україні
— Загострення на Сході
— Комунальне засідання РНБО
— Дерадянізація. Новий законопроект
— Пошуки Чауса

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Биков, політичний консультант 
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник
— Олег Осуховський, народний депутат України, VII-VIII скл., група ВО "Свобода"
— Кирило Молчанов, політолог  

II ЧАСТИНА
— Максим Степанов, Міністр охорони здоров'я України.

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Запобіжний захід Медведчуку. Реакція Путіна. Пошуки Чауса (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу