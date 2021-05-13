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Армия обороны Израиля готова к наземной операции в секторе Газа и ведет подготовку к ней. В начале мая в Восточном Иерусалиме начались столкновения между палестинцами и израильской полицией, которая запретила собираться на ступенях у Дамасских ворот. Еще одним поводом для протестов стало решение суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. После этого с 10 мая палестинское движение «Хамас» наносит ракетные удары по территории Израиля, а Израиль — по сектору Газа.

Страшный всплеск заболеваемости коронавирусом в Индии начался в апреле. Индийский штамм вируса — одна из возможных причин такого резкого всплеска заболеваемости. По предварительным данным, в нем есть мутации, которые делают его более заразным и устойчивым к нашей иммунной системе.

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