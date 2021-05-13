Персонально ваш - Андрей Мовчан (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
В эфире Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Movchan's Group». Ведущие Алексей Осин и Маша Майерс.
- Действительно ли снижается инфляция в России и эффективны ли меры правительства по её сдерживанию?
- Почему средняя инфляция в этом году выше, чем в прошлом?
- Сдерживание инфляции и рост числа бедных в стране
- ЦБ в вопросе инфляции больше ориентируется на политику, а не экономику
- О действиях правительства и ЦБ по поддержке населения в ковидный год
- О высказывании Мишустина про “жадность” некоторых торговых сетей, которые подняли цены на продукты
- Обвинения Мишустина — поиски виноватого?
- Как российским властям справиться с экономическим кризисом?
- О падении курса рубля
- О договоре правительства с компаниями не повышать цены на бензин
- Леонид Волков объявил, что сторонники Навального не будут планировать митинги
- Какие элементы программы Навального действительно хороши?
- Почему несистемная оппозиция не может договориться между собой?
- Об экономических реформах Столыпина и Витте. Чем отличается ситуация в их время от нынешней?
- Может, России вообще не нужны либерализм и демократия?
- Россияне стали хуже относится к митингующим из-за репрессий и телепропаганды
- Леонид Волков пообещал, что освобождения Навального будут добиваться политическими методами
- Об обострении палестино-израильского конфликта. Каково будет развитие этого конфликта и каковы пути его решения?
- Почему Израиль проигрывает пропагандистскую войну?
- Должны ли израильские власти вести диалог с ХАМАС?
- Разрешим ли палестино-израильский конфликт?
- Как России нужно участвовать в этом конфликте?
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