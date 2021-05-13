В эфире Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Movchan's Group». Ведущие Алексей Осин и Маша Майерс.



- Действительно ли снижается инфляция в России и эффективны ли меры правительства по её сдерживанию?

- Почему средняя инфляция в этом году выше, чем в прошлом?

- Сдерживание инфляции и рост числа бедных в стране

- ЦБ в вопросе инфляции больше ориентируется на политику, а не экономику

- О действиях правительства и ЦБ по поддержке населения в ковидный год

- О высказывании Мишустина про “жадность” некоторых торговых сетей, которые подняли цены на продукты

- Обвинения Мишустина — поиски виноватого?

- Как российским властям справиться с экономическим кризисом?

- О падении курса рубля

- О договоре правительства с компаниями не повышать цены на бензин

- Леонид Волков объявил, что сторонники Навального не будут планировать митинги

- Какие элементы программы Навального действительно хороши?

- Почему несистемная оппозиция не может договориться между собой?

- Об экономических реформах Столыпина и Витте. Чем отличается ситуация в их время от нынешней?

- Может, России вообще не нужны либерализм и демократия?

- Россияне стали хуже относится к митингующим из-за репрессий и телепропаганды

- Леонид Волков пообещал, что освобождения Навального будут добиваться политическими методами

- Об обострении палестино-израильского конфликта. Каково будет развитие этого конфликта и каковы пути его решения?

- Почему Израиль проигрывает пропагандистскую войну?

- Должны ли израильские власти вести диалог с ХАМАС?

- Разрешим ли палестино-израильский конфликт?

- Как России нужно участвовать в этом конфликте?

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