Трагедия в одной из школ Казани вновь вытащила на свет божий множество неудобных вопросов о воспитании. Потому что контроль над оборотом оружия, охрана школ и прочее – это уже следствие, но не первопричина таких трагедий. А причина всегда коренится в первичной ячейке общества – семье.

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