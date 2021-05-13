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Политическая Россия. Гиперопека убивает: Расстрел в Казани и неудобные вопросы о воспитании 13.05.2021

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Политическая Россия 13.05.2021. Гиперопека убивает: Расстрел в Казани и неудобные вопросы о воспитании
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Политическая Россия - Гиперопека убивает: Расстрел в Казани и неудобные вопросы о воспитании (13 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Мая 2021

Трагедия в одной из школ Казани вновь вытащила на свет божий множество неудобных вопросов о воспитании. Потому что контроль над оборотом оружия, охрана школ и прочее – это уже следствие, но не первопричина таких трагедий. А причина всегда коренится в первичной ячейке общества – семье.

 

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