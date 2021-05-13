Соловьёв LIVE - Перезагрузка общества «Знание». Что это значит? Максим Древаль (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Просветительское общество "Знание" будет перезапущено на современной цифровой платформе, сохранив свои лучшие традиции и опыт. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал в рамках оглашения послания Федеральному собранию.
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