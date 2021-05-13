«Уровень ненависти зашкаливает». Яков Кедми о ракетной перестрелке Израиля и Палестины

Просветительское общество "Знание" будет перезапущено на современной цифровой платформе, сохранив свои лучшие традиции и опыт. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

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