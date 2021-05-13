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Соловьёв LIVE. Перезагрузка общества «Знание». Что это значит? Максим Древаль 13.05.2021

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Соловьёв LIVE 13.05.2021. Перезагрузка общества «Знание». Что это значит? Максим Древаль
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Соловьёв LIVE - Перезагрузка общества «Знание». Что это значит? Максим Древаль (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Просветительское общество "Знание" будет перезапущено на современной цифровой платформе, сохранив свои лучшие традиции и опыт. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал в рамках оглашения послания Федеральному собранию.

 

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