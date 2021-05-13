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Дождь. «Главный вопрос - зачем он это сделал»: чем живет Казань после стрельбы в школе 13.05.2021

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Телеканал Дождь 13.05.2021. «Главный вопрос - зачем он это сделал»: чем живет Казань после стрельбы в школе
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Телеканал Дождь - «Главный вопрос - зачем он это сделал»: чем живет Казань после стрельбы в школе (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ильназу Галявиеву, который совершил нападение на казанскую школу, провели наркологическую экспертизу. В анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя. Он напал на школу №175 в трезвом состоянии. Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву лично проводит Зураб Кекелидзе — главный внештатный психиатр Минздрава и директор Центра им. В.П. Сербского в Москве. Издание Life сообщает, что по дороге в полицию после задержания Галявиев пытался покончить с собой. Вчера на суде он признал вину и был арестован.

 

Сейчас местные жители обсуждают, был ли нападавший вменяем. Во время заседания он в спокойном тоне общался с судьей, а эмоциональные вопросы журналистов о том, осознает ли он содеянное, игнорировал. Его поведение на заседании не имело ничего общего с попавшими в сеть кадрами допроса сразу после задержания, где молодой человек кричит матом и утверждает, что «два месяца назад осознал себя богом». 

 

Бывшая сотрудница школы, с которой Марфа Смирнова общалась на похоронах погибшей при обстреле учительницы Эльвиры Игнатьевой, рассказала, что Галявиев был «абсолютно нормальным мальчиком», хорошо учился и не имел конфликтов с другими детьми и учителями.

 

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