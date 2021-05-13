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Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 13.05.2021

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Перший Незалежний 13.05.2021. Ток-шоу "Голос народа"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Голос народа" (13 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 13 Мая 2021

13 мая в эфире телеканала "Перший Незалежний" социально-политическое ток-шоу "Голос народа".
Гость первой части:  экономический эксперт Юрий Атаманюк
Гость второй части: юрист, экс-министр юстиций Елена Лукаш
Гости студии: Виктор Суслов, экс-министр экономики, Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт, Александр Качный, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", Александра Решмедилова, политический эксперт, Дмитрий Корнейчук, политический эксперт, политтехнолог, Алина Логозяк, эксперт по вопросам ЖКХ, Андрей Рева, экс-министр социальной политики, Ростислав Балабан, политический аналитик.

 

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