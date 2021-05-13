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Время покажет 13.05.2021

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Время покажет 13.05.2021
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Время покажет (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Провокаторы наступают, гибель людей в Казани стала поводом для многочисленных фейков, какое наказание ждет их авторов? Палестино-израильский конфликт набирает обороты, бомбами разносит целые кварталы, на улицах беспорядки, чего ждать дальше? 124 высокопоставленных американских военных усомнились в способности Байдена принимать решения, неужели в Штатах зреет заговор против президента?

 

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