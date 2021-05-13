Провокаторы наступают, гибель людей в Казани стала поводом для многочисленных фейков, какое наказание ждет их авторов? Палестино-израильский конфликт набирает обороты, бомбами разносит целые кварталы, на улицах беспорядки, чего ждать дальше? 124 высокопоставленных американских военных усомнились в способности Байдена принимать решения, неужели в Штатах зреет заговор против президента?

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