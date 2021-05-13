Сегодня основные новости приходили из Украины, где судят Медведчука. Украина после визита в Киев госсекретаря Блинкина сделала несколько очень уверенных шагов к диктатуре. Там провели нацистский марш, зиговали 9 мая в лицо ветеранам и обвинили лидера самой популярной политической партии Оппозиционная платформа За Жизнь в госизмене. Стоит ли удивляться что Донбасс сделал еще один уверенный шаг из Украины, впервые приняв у себя официальную делегацию Единой России на праздновании дней создания Донецкой и Луганской народных республик.

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