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Место встречи. Доступ ограничен 13.05.2021

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Место встречи 13.05.2021. Доступ ограничен
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Место встречи - Доступ ограничен (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Правда ли, что навальнистам закроют путь к выборам? Зачем иноагенты перечисляют деньги депутатам и чиновникам? Как лидеры оппозиции обделались с конспирологией? Новый закон должен помочь предотвратить попадание в Госдуму лидеров, активистов и спонсоров террорганизаций. Для руководства таких организаций запрет будет действовать 5 лет, а для рядовых участников и финансистов запрет продлится 3 года.

 

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