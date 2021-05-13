Правда ли, что навальнистам закроют путь к выборам? Зачем иноагенты перечисляют деньги депутатам и чиновникам? Как лидеры оппозиции обделались с конспирологией? Новый закон должен помочь предотвратить попадание в Госдуму лидеров, активистов и спонсоров террорганизаций. Для руководства таких организаций запрет будет действовать 5 лет, а для рядовых участников и финансистов запрет продлится 3 года.

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