Видео - 60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
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На допросе в зале районного суда Казани 19-летний Ильназ Галявиев, хладнокровно расстрелявший семь школьников и двух учителей, выглядит адекватным. Он больше не представляется богом и называет свое реальное имя. Вину признает, но об убийствах не сожалеет. На вопрос, раскаивается ли, отвечает ехидной улыбкой.
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