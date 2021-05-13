Вечер с Соловьевым. Шахназаров: до 25 лет вообще не надо продавать оружие

Вечер с Соловьевым. Нужно подготовиться к потере лидерства. Глобальный мажор ещё ни разу не получал в рыло

На допросе в зале районного суда Казани 19-летний Ильназ Галявиев, хладнокровно расстрелявший семь школьников и двух учителей, выглядит адекватным. Он больше не представляется богом и называет свое реальное имя. Вину признает, но об убийствах не сожалеет. На вопрос, раскаивается ли, отвечает ехидной улыбкой.

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