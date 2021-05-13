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60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани
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Видео - 60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

На допросе в зале районного суда Казани 19-летний Ильназ Галявиев, хладнокровно расстрелявший семь школьников и двух учителей, выглядит адекватным. Он больше не представляется богом и называет свое реальное имя. Вину признает, но об убийствах не сожалеет. На вопрос, раскаивается ли, отвечает ехидной улыбкой.

 

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