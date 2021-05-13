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60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани

Народный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает политически мотивированным предъявленное ему обвинение в госизмене. "Это уголовное преследование, которое является незаконным. Уголовное преследование, которое вызвано политическими мотивами. Мотивами моей деятельности как политика – оппозиционера", – сказал Медведчук журналистам.

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