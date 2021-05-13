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60 минут. Виктор Медведчук оценил обвинение в госизмене 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. Виктор Медведчук оценил обвинение в госизмене
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Видео - 60 минут. Виктор Медведчук оценил обвинение в госизмене (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Народный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает политически мотивированным предъявленное ему обвинение в госизмене. "Это уголовное преследование, которое является незаконным. Уголовное преследование, которое вызвано политическими мотивами. Мотивами моей деятельности как политика – оппозиционера", – сказал Медведчук журналистам.

 

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