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60 минут. Депутат Рады: власть перешла в наступление на оппозицию 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. Депутат Рады: власть перешла в наступление на оппозицию
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Видео - 60 минут. Депутат Рады: власть перешла в наступление на оппозицию (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Власти в Киеве перешли в наступление на оппозицию. Так в эфире программы "60 минут" прокомментировал обвинение в госизмене, выдвинутое генпрокуратурой Украины депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, его соратник по оппозиционной партии Вадим Рабинович.

 

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