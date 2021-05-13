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60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани

Власти в Киеве перешли в наступление на оппозицию. Так в эфире программы "60 минут" прокомментировал обвинение в госизмене, выдвинутое генпрокуратурой Украины депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, его соратник по оппозиционной партии Вадим Рабинович.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Депутат Рады: власть перешла в наступление на оппозицию (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.