Народный депутат Верховной рады Украины от партии Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, как вершат правосудие на Украине. Генпрокуратура ходатайствует о применении в отношении Медведчука, которому предъявлено обвинение в госизмене, санкции в виде ареста или залога в размере 300 млн гривен. Со слов депутата, по решению СНБО украинские власти применили к нему и его супруге незаконные санкции, заблокировав все принадлежащие им счета, в том числе те, с которых могли бы поступить средства для обеспечения залога.

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