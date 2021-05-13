Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Как вершат правосудие на Украине 13.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 13.05.2021. 60 минут. Как вершат правосудие на Украине
13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021
Еще

Видео - 60 минут. Как вершат правосудие на Украине (13 Мая 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 13 Мая 2021

Народный депутат Верховной рады Украины от партии Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, как вершат правосудие на Украине. Генпрокуратура ходатайствует о применении в отношении Медведчука, которому предъявлено обвинение в госизмене, санкции в виде ареста или залога в размере 300 млн гривен. Со слов депутата, по решению СНБО украинские власти применили к нему и его супруге незаконные санкции, заблокировав все принадлежащие им счета, в том числе те, с которых могли бы поступить средства для обеспечения залога.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Как вершат правосудие на Украине (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу