Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Все обвинения в адрес Медведчука мотивированы политически 13.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 13.05.2021. 60 минут. Все обвинения в адрес Медведчука мотивированы политически
13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021
Еще

Видео - 60 минут. Все обвинения в адрес Медведчука мотивированы политически (13 Мая 2021)

14 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 13 Мая 2021

Судебное заседание по делу главы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Виктора Медведчука началось в Печерском районном суде Киева сегодня около полудня. Оппозиционный лидер, как рассказал в эфире программы "60 минут" его соратник по фракции Юрий Загородний, обвиняется в совершении нескольких преступлений, главное из которых – государственная измена.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Все обвинения в адрес Медведчука мотивированы политически (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу