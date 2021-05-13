60 минут. Хроника судебного заседания по делу о нападении на гимназию в Казани

Судебное заседание по делу главы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Виктора Медведчука началось в Печерском районном суде Киева сегодня около полудня. Оппозиционный лидер, как рассказал в эфире программы "60 минут" его соратник по фракции Юрий Загородний, обвиняется в совершении нескольких преступлений, главное из которых – государственная измена.

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