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60 минут. На Украине разгорается судебная война между производителями шоколада 13.05.2021

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Видео 13.05.2021. 60 минут. На Украине разгорается судебная война между производителями шоколада
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Видео - 60 минут. На Украине разгорается судебная война между производителями шоколада (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Два украинских производителя шоколадных конфет вступили в судебный конфликт. Старый "шоколадный король" и по совместительству пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на нового претендента на конфетный престол штатного украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Последний в видеообращении ответил конкуренту, что он думает о нем самом и его продукции.

 

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