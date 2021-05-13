Два украинских производителя шоколадных конфет вступили в судебный конфликт. Старый "шоколадный король" и по совместительству пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на нового претендента на конфетный престол штатного украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Последний в видеообращении ответил конкуренту, что он думает о нем самом и его продукции.

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