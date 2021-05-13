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Лариса Куперман

Этот маленький убийца не знает, что такое боль. Чтобы проснулась его душа и ощутила боль, надо, чтобы тело ее почувствовало. Он очень боится боли. И я уверена, что он ее никогда не испытывал. Разве что зубную, когда резались зубы.