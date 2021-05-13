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60 минут. Вечерний выпуск 13.05.2021

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60 минут 13.05.2021. Вечерний выпуск
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60 минут - Вечерний выпуск (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент России Владимир Путин назвал варварским преступлением стрельбу в гимназии в Казани. Глава государства потребовал ужесточить правила оборота оружия, а также не допускать того, чтобы разрешение на огнестрельное оружие можно было купить. Действия учителей Путин назвал самоотверженными, предложив представить к государственным наградам педагогов, которые, рискуя собой, пытались спасти от маньяка детей.

 

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Комментариев: 1
Лариса Куперман
13 Мая 2021, 19:47
Этот маленький убийца не знает, что такое боль. Чтобы проснулась его душа и ощутила боль, надо, чтобы тело ее почувствовало. Он очень боится боли. И я уверена, что он ее никогда не испытывал. Разве что зубную, когда резались зубы.
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