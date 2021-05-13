60 минут - Вечерний выпуск (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Президент России Владимир Путин назвал варварским преступлением стрельбу в гимназии в Казани. Глава государства потребовал ужесточить правила оборота оружия, а также не допускать того, чтобы разрешение на огнестрельное оружие можно было купить. Действия учителей Путин назвал самоотверженными, предложив представить к государственным наградам педагогов, которые, рискуя собой, пытались спасти от маньяка детей.
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