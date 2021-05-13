Весна 2021 года началась с того, что президент США Джо Байден назвал президента Российской Федерации «убийцей». В те дни было много комментариев о развивающемся слабоумии Байдена, хотя придется признать: старик понимал, что делал и зачем он это говорил. Свое президентство он решил начать с обострения. У Байдена якобы зачесалась Украина — ведь Украина так хочет идти по пути свободы и демократии, а русские им мешают. На самом деле, у Байдена чесалась не Украина, а «Северный поток — 2». Что в итоге происходит, когда на кону «большие бабки», и при чем тут Донбасс?

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