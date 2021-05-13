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НАШ. Важливе. Зеленский посадит Медведчука? Реакция Кремля. Паспортизация Донбасса 13.05.2021

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НАШ 13.05.2021. Важливе. Зеленский посадит Медведчука? Реакция Кремля. Паспортизация Донбасса
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НАШ - Важливе. Зеленский посадит Медведчука? Реакция Кремля. Паспортизация Донбасса (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Гришина Юлія, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Веніславський Федір, народний депутат України, фракція "Слуга народу" , представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України
– Дяченко Олена, політичний експерт
– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання
– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє"
– Вовнянко Дмитро, учасник АТО, публіцист
– Карасьов Вадим Юрійович 

 

Обговорювані теми:
– Справа Медведчука
– Паспортизація Донбасу та Криму. ЄС говорять про "де-факто інтеграцію Донбасу до РФ"
– Ковід: смерність від ковіду в 2021 у два рази вища, протилежні заяви влади щодо вакцинації, чи має піти у відставку Степанов?

 

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