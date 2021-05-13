Важливе. Доведут ли дело Медведчука до конца? Выборы на Донбассе

Виктора Медведчука обвиняют в госизмене. Избрание меры пресечения в Печерском суде

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Гришина Юлія, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Веніславський Федір, народний депутат України, фракція "Слуга народу" , представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України

– Дяченко Олена, політичний експерт

– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання

– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє"

– Вовнянко Дмитро, учасник АТО, публіцист

– Карасьов Вадим Юрійович

Обговорювані теми:

– Справа Медведчука

– Паспортизація Донбасу та Криму. ЄС говорять про "де-факто інтеграцію Донбасу до РФ"

– Ковід: смерність від ковіду в 2021 у два рази вища, протилежні заяви влади щодо вакцинації, чи має піти у відставку Степанов?

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Зеленский посадит Медведчука? Реакция Кремля. Паспортизация Донбасса (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.