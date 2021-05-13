Константин Сёмин - Однушки с бедняками. Лесорубы в законе. Пальмовое первенство. Галопом по Европам (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Еще
В этом выпуске:
- “Лента” олигарха Мордашова обратилась к поставщикам с письменной просьбой не менять ценники хотя бы сентября;
- Израиль готов зачищать Газу;
- Третья неделя массовых протестов в Колумбии;
- НАТО начинает самые масштабные учения у российских границ с окончания Холодной Войны;
- Правые партии в Греции меняют трудовое законодательство и провоцируют протесты;
- Госдума в первом чтении запретила дольщикам отказываться от квартир с недостатками;
- Пандемия озолотила украинских олигархов. 76 человек из богатейшей сотни стали еще богаче;
- Украинская посевная под угрозой из-за дефицита дизтоплива;
- Перебои с рабочей силой начались и в Америке;
- В США дорожают все товары — еда, топливо, электроника, недвижимость, древесина, подержанные и новые машины;
- Одним из самых привлекательных активов становится пальмовое масло;
- Продавать лес за границу будет госкорпорация;
- За год однушки в России подорожали на 12 процентов;
- Почти четверть России или 36 миллионов человек можно считать бедными или по крайней мере малообеспеченными.
Смотрите онлайн Константин Сёмин Однушки с бедняками. Лесорубы в законе. Пальмовое первенство. Галопом по Европам (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.