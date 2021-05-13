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Шафран. Школы убийц и самоубийц в интернете: почему чиновники бездействуют 13.05.2021

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Шафран 13.05.2021. Школы убийц и самоубийц в интернете: почему чиновники бездействуют
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Шафран - Школы убийц и самоубийц в интернете: почему чиновники бездействуют (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Анна Шафран

Трагедия в Казани в очередной раз напомнила о том, что наши дети предоставлены сами себе в интернет-пространстве. Бесконтрольность и безнаказанность приводит к тому, что в соцсетях детей учат убивать других или призывают убить себя. Насилие прославляется и героизируется. Как спасти детей от деструктивного контента - разбираются Анна Шафран и эксперты: Олег Григорьев и Андрей Афанасьев.

 

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