Трагедия в Казани в очередной раз напомнила о том, что наши дети предоставлены сами себе в интернет-пространстве. Бесконтрольность и безнаказанность приводит к тому, что в соцсетях детей учат убивать других или призывают убить себя. Насилие прославляется и героизируется. Как спасти детей от деструктивного контента - разбираются Анна Шафран и эксперты: Олег Григорьев и Андрей Афанасьев.

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