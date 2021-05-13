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Царьград. Главное. Гражданский оборот оружия в России: новые правила – за и против 13.05.2021

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Царьград. Главное 13.05.2021. Гражданский оборот оружия в России: новые правила – за и против
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Царьград. Главное - Гражданский оборот оружия в России: новые правила – за и против (13 Мая 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Профильный комитет Госдумы одобрил первые поправки, призванные ужесточить гражданский оборот оружия в России. Однако документ, как нам стало известно, никак не регулирует главный момент — получение оружия лицами с неустойчивой психикой. При этом лицензии на покупку оружия запретят выдавать гражданам, кто попался на пьяном вождении или отказался "дышать в трубочку". Сегодня же глава Росгвардии Виктор Золотов выступил с предложениями по ужесточению правил обращения граждан с оружием.

 

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