«Помните, в кого стреляли? Не хотите ничего их родным сказать?» Арест стрелка и день траура в Казани

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«Главный вопрос - зачем он это сделал»: чем живет Казань после стрельбы в школе

Московский метрополитен уволил по меньшей мере двоих сотрудников, персональные данные которых есть в слитой базе сторонников Навального. Об этом они анонимно сообщили Дождю и предоставили подтверждающие документы.

Члену совета белорусской оппозиции Колесниковой предъявили окончательное обвинение.

Марию Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им.

Армия обороны Израиля готова к наземной операции в секторе Газа и ведет подготовку к ней. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передают РИА Новости.

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