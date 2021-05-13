Телеканал Дождь - Увольнения за поддержку Навального. Колесниковой предъявили обвинения. Конфликт Израиля и Палестины (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
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Московский метрополитен уволил по меньшей мере двоих сотрудников, персональные данные которых есть в слитой базе сторонников Навального. Об этом они анонимно сообщили Дождю и предоставили подтверждающие документы.
Члену совета белорусской оппозиции Колесниковой предъявили окончательное обвинение.
Марию Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им.
Армия обороны Израиля готова к наземной операции в секторе Газа и ведет подготовку к ней. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передают РИА Новости.
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