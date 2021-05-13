Соловьёв LIVE - Срочно! Медведчук под домашним арестом. Американские генералы против Байдена. Израиль в огне (13 Мая 2021)
Опубликовано: 13 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Ситуация в Израиле - очаг мирового конфликта? Украина - реализованный национал-фашизм. Поле Куликова
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Сергей Пашков (на связи из Тель-Авива).
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