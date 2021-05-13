Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Срочно! Медведчук под домашним арестом. Американские генералы против Байдена. Израиль в огне 13.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 13.05.2021. Срочно! Медведчук под домашним арестом. Американские генералы против Байдена. Израиль в огне
13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Срочно! Медведчук под домашним арестом. Американские генералы против Байдена. Израиль в огне (13 Мая 2021)

160 просмотров
10
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 13 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве.  Сегодня обсудим:

 

- Казанская трагедия: учителя-герои и «трупоеды», хайпующие на трагедии. 

- Как защитить детей в школах от новых терактов? Золотов поддержал идею повышения возраста для покупки оружия до 21 года

- Американцы наращивают активность в Арктике, прямо у российских границ

- Американские генералы усомнились в психическом здоровье Байдена

- Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается захватить часть Украины

- Расправа в суде над Медведчуком: Зеленский запустил новые чистки на Украине?

- Израиль в огне: чем закончится ракетная бойня с Палестиной? Ждать ли крупного конфликта на Ближнем Востоке?

- «Дыра в океане»: Какую российскую подлодку в США считают самой опасной

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Сергей Пашков (на связи из Тель-Авива).

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Медведчук под домашним арестом. Американские генералы против Байдена. Израиль в огне (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу