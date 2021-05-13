«Уровень ненависти зашкаливает». Яков Кедми о ракетной перестрелке Израиля и Палестины

Перезагрузка общества «Знание». Что это значит? Максим Древаль

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Сергей Пашков (на связи из Тель-Авива).

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