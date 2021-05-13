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Время в 21:00 13.05.2021

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Время в 21:00 13.05.2021
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Время в 21:00 (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 13 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: на совещании с правительством Владимир Путин говорил о трагедии в Казани; кадры из казанской гимназии, где до сих пор работают следователи; поддержка занятости, развитие села и бесплатная юридическая помощь - подробности совещания президента с правительством; в Киеве избрали меру пресечения лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку; в США столкнулись с дефицитом бензина; Юлия Пересильд отправится на орбиту для съемок в фильме «Вызов»; 30-летие в эфире отмечает программа «Вести».

 

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