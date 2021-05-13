Смотрите в этом выпуске: на совещании с правительством Владимир Путин говорил о трагедии в Казани; кадры из казанской гимназии, где до сих пор работают следователи; поддержка занятости, развитие села и бесплатная юридическая помощь - подробности совещания президента с правительством; в Киеве избрали меру пресечения лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку; в США столкнулись с дефицитом бензина; Юлия Пересильд отправится на орбиту для съемок в фильме «Вызов»; 30-летие в эфире отмечает программа «Вести».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (13 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.