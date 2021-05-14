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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ракша, Ройзман, Меньшиков, Шендерович 14.05.2021

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Утренний разворот 14.05.2021. Баблоян и Курников. Ракша, Ройзман, Меньшиков, Шендерович
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Ракша, Ройзман, Меньшиков, Шендерович (14 Мая 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Максима Курникова и Ирины Баблоян

- Доброй ночи, США! Карина Орлова, журналист радиостанции «Эхо Москвы» из Вашингтона
- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Ройзман на свободе! Евгений Ройзман, политик
- Гражданская позиция vs творчество. Андрей Меньшиков — рэп-артист Лигалайз 
- «Живой гвоздь». Алексей Ракша, независимый демограф
- «Увидеть Солсбери» Финал. Виктор Шендерович, писатель, драматург.

 

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